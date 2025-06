Ordine d’arrivo MotoGP GP Italia 2025 | Marc Marquez domina al Mugello Di Giannantonio sul podio

Nel cuore del Mugello, la sfida del GP d’Italia 2025 ha regalato emozioni intense e colpi di scena mozzafiato. Marc Marquez ha dominato la corsa, confermando il suo talento innato e scritto un nuovo capitolo nella leggenda del motociclismo. Sul podio, Giannantonio ha conquistato il secondo posto, affermandosi come una delle rivelazioni di questa stagione. La lotta tra i centauri si è conclusa con un finale spettacolare, pronto a lasciare il segno nella storia del MotoGP.

Oggi si è disputato il GP d'Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito del Mugello. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull'iconica pista toscana e le emozioni non sono mancate, con un avvio di gare decisamente palpitante e ricco di sorpassi al vertice. Marc Marquez ha vinto il GP d'Italia, imponendosi al Mugello al termine di una sfida davvero palpitante: nei primi sette giri ha dato vita a un emozionante duello con Francesco Bagnaia, poi ha preso la testa della corsa e pian piano ha incrementato il proprio vantaggio. Il centauro della Ducati ufficiale ha così bissato il successo ottenuto nella Sprint Race di ieri e ha allungato ulteriormente in testa alla classifica del Mondiale MotoGP.

