Ordigno danneggia gravemente attività commerciale a Napoli

Un’esplosione devastante ha colpito Napoli nella notte, distruggendo un’attività commerciale e danneggiando le abitazioni circostanti. La scena a corso Secondigliano si è trasformata in un incubo, con i vigili del fuoco e gli artificieri impegnati a mettere in sicurezza l’area. Un episodio che scuote la città e solleva interrogativi sulla sicurezza e l’ordine pubblico, mettendo in evidenza l’urgenza di risposte concrete e di una strategia efficace contro il crimine.

Un ordigno è stato fatto esplodere la scorsa notte a Napoli, in corso Secondigliano, nei pressi di un tarallificio al civico 568. Gravi i danni all'interno e all'esterno del locale. Danneggiate anche alcune abitazioni circostanti. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Sul posto anche gli artificieri del comando provinciale di Napoli per la bonifica della zona. Probabile origine dell'esplosione un bidone di fronte all'attività commerciale. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Dopo l'esplosione di un ordigno rudimentale nella notte, in Corso Secondigliano a Napoli, " senza conseguenze grazie al tempestivo intervento dei vigli del fuoco e delle forze di polizia", il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l'aria interessata.

