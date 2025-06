Ora sarai tu a guidare i nostri figli Le ultime parole di Mihajlovi? alla moglie

Arianna Mihajlovic, le ultime parole di Sinisa in ospedale: "Mi disse di guidare i figli, poi mi lasciò la mano" - Tre anni dopo la perdita di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni apre il suo cuore in un racconto intimo e commovente.

"Ero accanto al suo letto e mi disse: ora sarai tu a guidare i nostri figli" Inizia così il racconto di Arianna, moglie di Sinisa, che svela le ultime parole pronunciate dal marito prima di morire: il rimpianto più grande Vai su Facebook

