L’assemblea pubblica di Massignano ha acceso un dibattito vivace tra cittadini e amministrazione. Il sindaco Massimo Romani ha illustrato i progetti futuri per il rilancio del paese, tra cui il volto rinnovato di Marina Massignano, nuove opere di viabilità e strutture sociali innovative. Un confronto appassionato che testimonia l’importanza di ascoltare le esigenze della comunità e di lavorare insieme per un futuro migliore, dimostrando come la partecipazione possa fare la differenza.

Il sindaco di Massignano Massimo Romani ha tenuto un’ assemblea pubblica per relazionare la cittadinanza su una lunga lista di lavori e attività svolte e il programma dei lavori da realizzare. Ha parlato di nuovo volto per Marina Massignano, di strade e viabilità, di Villa Santi ove realizzare una struttura polivalente, di scuola, energia pulita, illuminazione smart, di videosorveglianza e così via. E’ stata però un’assemblea piuttosto animata durante la quale gli esponenti della minoranza, come Michele Silla di ‘Partecipazione’, fanno notare che: "Molte opere sono tuttora incompiute: dal parco verde a Marina, all’area verde di Villa Santi, fino alla sistemazione della strada franata in via Fontane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opere pubbliche, tensione durante l’assemblea

