Opere importanti tutte al palo L’attacco dei Riformisti alla giunta

L'attacco dei riformisti alla giunta di San Miniato si fa sempre più acceso, evidenziando gravi carenze amministrative e finanziare. La perdita del finanziamento PNRR per il rifacimento del nido Pinocchio non è solo una delusione, ma un segnale di insufficiente competenza gestionale. La questione, lontana da schieramenti ideologici, mette in discussione l’efficacia di chi amministra. È ora di affrontare con decisione i problemi sollevati e trovare soluzioni concrete.

I Riformisti "bocciano" la giunta. Lo fanno snocciolando tutto quello che non va. A partire dalla perdita del finanziamento Pnrr per il rifacimento del nido PInocchio: "non è una questione ideologica, non è una battaglia tra destra e sinistra. È, semplicemente, una questione di competenza amministrativa. E oggi, a San Miniato, questa competenza manca". "San Miniato ha ottenuto solo le briciole dal Pnrr – prosegue la nota –. Ed i pochi finanziamenti intercettati sono frutto di vecchi progetti, risalenti a giunte precedenti, senza nessuna visione nuova, senza un piano strategico, senza la capacità di investire risorse in progetti vitali per il nostro territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Opere importanti tutte al palo". L’attacco dei Riformisti alla giunta

In questa notizia si parla di: giunta - riformisti - opere - importanti

Ultima giunta per Giovanni Malagò: “Anni belli, importanti ma anche complicati” - Dopo anni di leadership, Giovanni Malagò conclude il suo mandato al vertice del CONI. Ricco di sfide e successi, il suo periodo alla guida dello sport italiano si avvia alla conclusione con un'ultima giunta.

Carini, nuovo ingresso in Giunta: Fabio Davì prende il posto di Giovanni Alamia alle Opere pubbliche - Un vento di novità soffia su Carini: Fabio Davì, 64 anni, è il nuovo assessore alle Opere pubbliche. La sua nomina arriva in un momento cruciale per la città, che punta a rilanciare infrastrutture e sviluppo sostenibile.

Centrodestra, i Riformisti Liberal Democratici nella lista Vince Genova per Piciocchi; Ora la verità sulle condizioni delle opere a Pistoia: interpellanza di Tina Nuti.

Giunta Umbria, importanti traguardi nella programmazione dei Fondi - non plauda ai successi della Giunta regionale è un fatto a cui, purtroppo, ormai siamo abituati. Da ansa.it

Grosseto, la Giunta comunale approva il sostegno a due importanti progetti sociali - La giunta comunale di Grosseto ha dato il via libera a due importanti progetti di ... Riporta lanazione.it