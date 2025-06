Opere contro la guerra. Alle Piagge “3“ e “5“. Dalla parte dei bimbi.

Le opere di Giovanni da Monreale alle Piagge 3 e 5 diventano simboli di resistenza e speranza, trasformando il dolore in un potente messaggio contro la guerra. L’artista siciliano, ormai cittadino di Pisa, ha deciso di reagire agli sfregi con creatività e determinazione, dimostrando come anche le ferite possano generare nuova vita e consapevolezza. Da Monreale è l’autore di “5”, un invito a riflettere e a credere nel valore della pace.

di Mario Ferrari Ex malo, bonum. Lo dicevano i latini: da situazioni negative possono nascere esiti positivi. Deve averlo pensato anche Giovanni da Monreale, street artist siciliano ma che da tempo vive a Pisa, che ha trasformato l’ennesimo sfregio alla sua opera in un’occasione per rilanciare – con forza, come un pugno nello stomaco – un messaggio contro l’orrore e il dolore della guerra e in favore della pace. Da Monreale è l’autore di “5“, installazione in cemento armato che dal 2019 si trova all’inizio di viale delle Piagge, nell’area giochi: rappresenta un bambino di cinque anni con felpa e cappuccio intento a giocare con uno smartphone. 🔗 Leggi su Lanazione.it