Operazione speciale delle penne nere a Bergamo ripulito il monumento degli alpini

Una testimonianza di dedizione e rispetto: le Penne Nere di Bergamo hanno riportato alla luce il monumento degli Alpini, simbolo di storia e coraggio. In azione, Sonzogni sottolinea come questo gesto voglia sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela di un patrimonio artistico minacciato dai troppi eventi. L’assessore Rota conferma l’impegno per il monitoraggio e il restauro, perché questa memoria non vada perduta nel tempo.

IN AZIONE. Sonzogni: «Un gesto per sensibilizzare tutti sull’opera d’arte assediata dai concerti». E preme per il restauro. L’assessore Rota conferma l’impegno per il monitoraggio della struttura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Operazione «speciale» delle penne nere a Bergamo, ripulito il monumento degli alpini

