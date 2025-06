Operazione Martello di mezzanotte | gli Usa attaccano l' Iran Trump | Cancellati i siti nucleari Proteste a Teheran la piazza urla vendetta Vance avverte | Chiudere Hormuz? Sarebbe un suicidio

In un crescendo di tensione internazionale, l'Operazione Martello di Mezzanotte segna un nuovo capitolo nel delicato equilibrio geopolitico. Gli USA attaccano l'Iran, scatenando proteste e crisi diplomatiche. Trump annuncia l'intervento sui siti nucleari su Truth, mentre Israele chiude lo spazio aereo. La piazza a Teheran invoca vendetta, e Vance ammonisce: chiudere Hormuz sarebbe un suicidio. Una situazione di crisi che potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Operazione "Martello di mezzanotte": gli Usa attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Proteste a Teheran, la piazza urla "vendetta". Vance avverte: «Chiudere Hormuz? Sarebbe un suicidio»

