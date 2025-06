Operazione Martello di mezzanotte | gli Usa attaccano l' Iran Trump | Cancellati i siti nucleari Il Pentagono | Devastato il loro programma È la più grande missione con bombardieri B-2

In un evento senza precedenti, gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione "Martello di Mezzanotte" contro l'Iran, cancellando i siti nucleari e distruggendo il loro programma militare. Con una delle più grandi missioni con bombardieri B-2, il Pentagono ha segnato un punto di svolta. Il presidente americano ha annunciato questa decisiva azione su Truth, mentre Israele chiude lo spazio aereo. Scopri come questa escalation possa cambiare gli equilibri geopolitici e quali sono le emergenze da conoscere.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Operazione "Martello di mezzanotte": gli Usa attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Il Pentagono: «Devastato il loro programma. È la più grande missione con bombardieri B-2»

