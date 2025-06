Operai Amiu in azione sulla costa barese | Spiagge liberate dai detriti

Gli operai Amiu sono da tempo impegnati sulla splendida costa barese, ripulendo le spiagge dai detriti trasportati dal mare e restituendo a residenti e turisti un angolo di paradiso. Anche questa domenica mattina, il team ha lavorato senza sosta per rimuovere tronchi e legname che ostacolano la fruibilità delle aree balneari. Il servizio è partito da...

Gli operai Amiu sono al lavoro sulla costa barese per liberare le spiagge dai detriti trasportati dal mare sulla riva. Le operazioni, compiute anche questa domenica mattina, si sono concentrate sulla raccolta di tronchi e legname che rendono impraticabili alcune aree.

