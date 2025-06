One Piece Joe Manganiello è sicuro | La serie è la cosa più bella alla quale abbia mai lavorato

Joa Manganiello, durante un'intervista, ha svelato che il suo ruolo di Crocodile nella seconda stagione di One Piece lo ha elettrizzato come niente prima d'ora Joe Manganiello è stato uno degli attori più famosi ad unirsi al cast della serie live-action One Piece di Netflix per la sua seconda stagione. L'attore di True Blood e Spider-Man interpreterà la versione live-action di Mr. 0Crocodile nella prossima stagione. Nonostante un curriculum impressionante, Joe Manganiello ha elogiato One Piece, definendolo il progetto più interessante a cui abbia mai lavorato. In una recente intervista, per gentile concessione di @theevesapple, Manganiello ha rivelato di aver visto le riprese della seconda stagione e i suoi commenti sulla serie hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece, Joe Manganiello è sicuro: "La serie è la cosa più bella alla quale abbia mai lavorato"

