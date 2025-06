Omrzel vince il Giro Next Gen 2025 Nordhagen conquista l' ottava e ultima tappa

Nel emozionante scenario del Giro Next Gen 2025, Omrzel si aggiudica la vittoria, consolidando il suo talento tra le nuove leve. Nordhagen conquista l’ultima tappa, regalando spettacolo e suspense. Dietro di loro, Tuckwell (Red Bull) e Novak (Ballan) si contendono le posizioni di rilievo nella classifica generale, creando un finale avvincente che lascia presagire grandi emozioni per il ciclismo del futuro.

Alle spalle del corridore sloveno della Bahrain, nella classifica generale si sono piazzati Tuckwell (Red Bull) e Novak (Ballan). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omrzel vince il Giro Next Gen 2025. Nordhagen conquista l'ottava e ultima tappa

In questa notizia si parla di: omrzel - vince - giro - next

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Nordhagen vince a Pinerolo, Omrzel conquista la classifica generale - Benvenuti alla nostra sessione live dedicata al Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, dalla spettacolare tappa di Pinerolo, abbiamo assistito a emozioni autentiche e sorprese imprevedibili: Nordhagen in evidenza e Omrzel che conquista la vetta della classifica generale.

a final sprint for the ages: Nordhagen gets the stage, Omrzel the Maglia Rosa una volata finale da ricordare: Nordhagen vince la tappa, a Omrzel la Maglia Rosa #GiroNextGen @pcm_giovani_scu Vai su X

Ancora Irlanda al Giro Next Gen, vince Adam Rafferty. Tuckwell nuova maglia rosa L'australiano della Red Bull entra nella fuga giusta con Omrzel e Turconi e guadagna 2 minuti su Widar. A Gavi vince il corridore della Hagens Berman Jayco, che succede al c Vai su Facebook

GIRO NEXT GEN. PINEROLO INCORONA NORDHAGEN, OMRZEL RIBALTA TUTTO E VINCE LA CORSA!; JAKOB OMRZEL VINCE IL GIRO NEXT GEN 2025 A JORGEN NORDHAGEN LA TAPPA FINALE; Omrzel vince il Giro Next Gen 2025. Nordhagen conquista l'ottava e ultima tappa.

Omrzel vince il Giro Next Gen 2025. Nordhagen conquista l'ottava e ultima tappa - Alle spalle del corridore sloveno della Bahrain, nella classifica generale si sono piazzati Tuckwell (Red Bull) e Novak (Ballan) ... Riporta gazzetta.it

Jakob Omrzel vince il Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale 2025 - Jakob Omrzel era lì per la classifica generale e abbiamo collaborato molto bene. Secondo calciomagazine.net