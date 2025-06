Omicidio di Alessandro Coatti in Colombia svolta nelle indagini | eseguiti quattro arresti

Una svolta cruciale scuote le indagini sull'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo molare di 38 anni ritrovato smembrato in una valigia nei pressi di Santa Marta, Colombia. Quattro arresti sono stati eseguiti, portando nuova speranza di giustizia per il professionista originario di Longastrino. Gli sviluppi promettono di fare luce su un caso che ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla verità dietro questa tragica vicenda.

C’è una svolta nelle indagini per l’omicidio di Alessandro Coatti, biologo molecolare 38enne originario di Longastrino, nel Ravennate. I resti del suo corpo, smembrati, erano stati rinvenuti lo scorso 6 aprile all'interno di una valigia in una zona boscosa vicino a Santa Marta, in Colombia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Omicidio di Alessandro Coatti, in Colombia svolta nelle indagini: eseguiti quattro arresti

In questa notizia si parla di: omicidio - alessandro - coatti - colombia

Alessandro Coatti, arrestate quattro persone per l'omicidio del biologo italiano fatto a pezzi in Colombia - Un tragico episodio scuote la Colombia: l’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti ha portato all’arresto di quattro persone.

+++ Alessandro Coatti, quattro arresti in Colombia per l’omicidio del biologo ex allievo della Normale di Pisa +++ Vai su Facebook

Alessandro Coatti, quattro arresti in Colombia per l’omicidio del biologo italiano Vai su X

Italiano ucciso in Colombia, 4 arresti per la morte di Alessandro Coatti; Omicidio di Alessandro Coatti in Colombia: quattro uomini in arresto; Alessandro Coatti, arresti in Colombia per l'omicidio del biologo italiano - LaPresse.

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: 4 arrestati, lo avevano adescato su una chat di incontri - Quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Alessandro Coatti, il 28enne biologo il cui cadavere è stato trovato a pezzi in più zone a Santa ... Scrive fanpage.it

I primi arresti per l’omicidio di Alessandro Coatti - Quattro persone colombiane sono accusate di essere coinvolti a vario titolo nell'uccisione e nello smembramento del biologo italiano in Colombia ... Come scrive ilpost.it