Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia svolta nelle indagini | arrestate 4 persone

Il tragico omicidio del biologo Alessandro Coatti, trovato brutalmente ucciso e smembrato a Santa Marta, ha sconvolto l’Italia e il mondo. Le indagini, intense e delicate, hanno portato all’arresto di quattro cittadini colombiani, sospettati di aver attentato alla vita del 38enne originario del Ferrarese. Un caso che mette in luce i pericoli nascosti dietro incontri online e il lato oscuro della criminalità internazionale. Continuate a seguirci su DayItalianews per gli aggiornamenti.

La vittima adescata su un sito di incontri e brutalmente uccisa a Santa Marta. Quattro cittadini colombiani sono stati arrestati con l'accusa di essere i responsabili dell'omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese, ritrovato senza vita e fatto a pezzi il 6 aprile scorso nella località colombiana di Santa Marta, affacciata sul Mar dei Caraibi. Secondo gli inquirenti, l'uomo sarebbe caduto in una trappola, attirato su un sito di incontri da persone che si sarebbero poi rivelate parte di una banda dedita a rapine ed estorsioni. Le indagini coordinate tra Italia e Colombia.

