Omicidio Coatti arriva la svolta investigativa | eseguiti 4 arresti in Colombia

Un caso che ha sconvolto l’Italia e il mondo, ora si avvicina a una svolta decisiva. Quattro arresti in Colombia potrebbero finalmente far luce su un omicidio che ha lasciato tutti senza parole. La rapida evoluzione delle indagini fa sperare in una verità più chiara: chi ha ucciso Alessandro Coatti? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

A quasi due mesi dall'ultima notizia, arriva una possibile svolta nel caso dell'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo massacrato a Santa Marta (in Colombia) tra il 5 e il 6 aprile scorso. Il giovane fu con tutta probabilità attirato in una trappola, forse tramite un'app di incontri, quindi.

Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, svolta nelle indagini: arrestate 4 persone - Il tragico omicidio del biologo Alessandro Coatti, trovato brutalmente ucciso e smembrato a Santa Marta, ha sconvolto l’Italia e il mondo.

