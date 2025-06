Omicidio Coatti 4 arresti in Colombia

Un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessandro Coatti: in Colombia sono stati arrestati quattro cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio avvenuto il 6 aprile a Santa Marta. La Procura di Roma, insieme alle autorità colombiane e al Ros dei Carabinieri, ha lavorato intensamente per assicurare i colpevoli alla giustizia. La vicenda dimostra come la cooperazione internazionale possa fare la differenza nelle indagini complesse.

9.08 Eseguiti in Colombia 4 arresti nei confronti di cittadini colombiani ritenuti responsabili dell'omicidio dell'italiano Alessandro Coatti, ucciso il 6 aprile nella zona di Santa Marta. Lo rende noto la Procura di Roma, che indaga sulla vicenda. I mandati di arresto sono stati emessi dai magistrati del Dipartimento di Magdalena, con cui la Procura e il Ros dei Carabinieri hanno collaborato per risalire agli autori dell'omicidio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

