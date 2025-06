Omicidio Alessandro Coatti in Colombia | 4 arresti il contatto in chat e il massacro

Un tragico caso scuote il mondo accademico e il panorama internazionale: l'omicidio di Alessandro Coatti, biologo italiano brutalmente ucciso in Colombia, ha portato all'arresto di quattro cittadini colombiani. La vicenda, avvolta da un inquietante intreccio di rete, adescamento e violenza, evidenzia i pericoli nascosti nel mondo digitale e le tragiche conseguenze di una furia cieca. La procura italiana e colombiana sono al lavoro per fare luce su questa orribile vicenda, che ci ricorda quanto la sicurezza online sia fondamentale.

Il biologo adescato in rete, rapito e fatto a pezzi. Quattro cittadini colombiani sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi emessi dall’AutoritĂ Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, in Colombia, in relazione all’ omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, avvenuto lo scorso 6 aprile a Santa Marta. La notizia è stata diffusa dalla Procura di Roma, che ha avviato un fascicolo d’indagine sulla vicenda e sta seguendo il caso in coordinamento con le autoritĂ locali. Le misure cautelari rappresentano un primo importante passo nell’accertamento delle responsabilitĂ per l’omicidio del 35enne ravennate, che si trovava nel Paese sudamericano per motivi personali e culturali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Alessandro Coatti in Colombia: 4 arresti, il contatto in chat e il massacro

