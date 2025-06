Omicidio Alessandro Coatti arrestati 4 colombiani di una banda specializzata in rapine ed estorsioni per la morte del biologo

Una tragica vicenda scuote la Colombia: Alessandro Coatti, biologo italiano, è stato vittima di un brutale omicidio orchestrato da una banda di quattro colombiani. Accusati di rapina, estorsione e omicidio, i sospetti avrebbero adescato il biologo su Grindr, poi drogato e ucciso. Questa orribile storia mette in luce i pericoli nascosti anche nelle app di incontri e l'importanza di restare sempre vigili.

Il 38enne sarebbe stato adescato su Grindr, un app di incontri per gay, drogato, derubato ed ucciso 4 arresti per l'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia. Si tratta di 4 esponenti appartenenti ad una banda specializzata in rapine ed estorsioni. Il 38enne sarebbe stato adescato su Grindr,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Alessandro Coatti, arrestati 4 colombiani di una banda specializzata in rapine ed estorsioni per la morte del biologo

In questa notizia si parla di: omicidio - alessandro - coatti - banda

Alessandro Coatti, il messaggio alla madre prima dell’omicidio: ‘Ho voglia di tornare’ - Un tragico episodio ha colpito la comunità scientifica italiana: Alessandro Coatti, ricercatore, è stato rapinato a Santa Marta dopo essere stato adescato su un'app.

Alessandro Coatti, arrestate quattro persone per l'omicidio del biologo italiano fatto a pezzi in Colombia - Un tragico episodio scuote la Colombia: l’omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti ha portato all’arresto di quattro persone.

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la svolta: arrestati i 4 killer. La trappola per la rapina e il corpo fatto a pezzi; Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, svolta nelle indagini: arrestate 4 persone; Alessandro Coatti, ucciso in Colombia: «Vittima di una banda che rapina turisti adescati su Grindr. Identificati i componenti del gruppo.

Alessandro Coatti, arrestate quattro persone per l'omicidio del biologo italiano fatto a pezzi in Colombia - Ci sono 4 arresti per la morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano fatto a pezzi in Colombia. msn.com scrive

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la svolta: arrestati i 4 killer. La trappola per la rapina e il corpo fatto a pezzi - Il 38enne del Ferrarese sarebbe stato adescato su un sito di incontri L'articolo Alessandro Coatti ucciso in Colombia, la svolta: arr ... Scrive msn.com