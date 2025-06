Oltre 500mila euro per la manutenzione stradale gli interventi del comune nel piano triennale dei lavori pubblici

Oltre 500mila euro destinati alla manutenzione stradale: un investimento deciso dal Comune di Fabriano per migliorare la sicurezza e rendere più accessibili le vie cittadine. La giunta ha approvato due interventi fondamentali nel piano triennale dei lavori pubblici, pronti a trasformare il volto delle strade e garantire un ambiente urbano più sicuro e funzionale. L’attesa approvazione del Consiglio comunale il 26 giugno segna un passo importante verso un futuro più sicuro per tutti i cittadini.

FABRIANO – La giunta comunale ha inserito due interventi di manutenzione stradale nel piano triennale dei lavori pubblici, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale del 26 giugno. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del tratto più pericoloso della strada che conduce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Oltre 500mila euro per la manutenzione stradale, gli interventi del comune nel piano triennale dei lavori pubblici

In questa notizia si parla di: interventi - manutenzione - stradale - piano

Piano manutenzione verde urbano. Centomila euro di interventi. Dalle potature a nuovi alberi - A San Giovanni è stato approvato un ambizioso progetto di manutenzione straordinaria del verde pubblico, con un investimento di 97.

Consiglio comunale, variazione al piano triennale dei lavori pubblici: la parte più corposa per la manutenzione stradale - Il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato una variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici, con un focus significativo sulla manutenzione stradale del territorio.

LA PROVINCIA AL LAVORO PER LA SICUREZZA STRADALE: RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA La Provincia di Prato ha avviato in queste settimane un intenso programma di interventi per la manutenzione e Vai su Facebook

Oltre 500mila euro per la manutenzione stradale, gli interventi del comune nel piano triennale dei lavori pubblici; Asfalti, ripristinati i fondi: 11,5mln per la manutenzione stradale nel Mantovano; Manutenzione strade. Lavori di asfaltatura.

Fabriano, in programma lavori per mettere in sicurezza la strada per l’eremo di san silvestro e rifare via cialdini - Il comune di Fabriano pianifica interventi di manutenzione stradale per migliorare sicurezza e decoro in via Cialdini ed eremo di San Silvestro, con lavori discussi il 26 giugno e finanziati intername ... Scrive gaeta.it

Strada per l’eremo di San Silvestro e via Cialdini: via alle asfaltature - L’Amministrazione comunale ha inserito due interventi di manutenzione stradale nel piano triennale dei lavori pubblici, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale giovedì. Come scrive msn.com