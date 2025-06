Olly incontra Aurora uscita dal coma grazie alle sue canzoni Hai acceso in me una luce

Nel cuore di Rimini, un incontro magico tra musica e speranza: Olly e Aurora Angeli si sono incontrati, dando vita a un momento indimenticabile. Aurora, uscita dal coma grazie alle sue canzoni, ha acceso una luce di gratitudine e emozione in tutti noi. Le parole di Aurora nel suo post raccontano l’importanza della musica come fonte di salvezza e rinascita. Un episodio che dimostra come l’arte possa trasformare le vite, regalando nuove possibilità .

“Non so se riuscirò mai a trovare le parole giuste per spiegarti quanto sei stato importante per me. ma voglio provarci, perché te lo meriti”. Sono queste le parole, affidate a un dolcissimo post su Facebook, con cui Aurora Angeli ha raccontato l’incontro con il cantante Olly, avvenuto a Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Olly incontra Aurora, uscita dal coma grazie alle sue canzoni. "Hai acceso in me una luce"

