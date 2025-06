Olly incontra Aurora la 19enne uscita dal coma grazie alle sue canzoni | Mio salvatore

In un'emozionante rinascita, il destino ha incrociato le strade di Aurora Angeli e Olly in un momento che sembrava scritto dal destino stesso. La giovane, uscita dal coma grazie alle sue canzoni, ha incontrato il suo salvatore in un incontro che resterà impresso nella memoria di tutti. Quando Olly le ha rivolto la parola, Aurora ha sentito nuovamente quella voce che l’ha aiutata a lottare e a ritrovarsi. E così, il loro legame si è trasformato in qualcosa di straordinario.

Rimini, 22 giugno 2025 – “Quando ci siamo incontrati ed ho sentito la sua voce, era come se lo conoscessi da una vita”. Per Aurora Angeli, 19 anni, il sogno si è avverato. Davanti a lei il cantante Olly. E quando l’artista le ha parlato, Aurora ha sentito quella voce che tante volte l’ha spinta oltre ogni limite quando lottava per sopravvivere dopo il terribile incidente in moto dell’agosto del 2024, in cui ha perso la vita il fidanzato Nicolas Bartolini. Nel mese trascorso in terapia intensiva dopo lo schianto, la mamma le faceva ascoltare le canzoni di Olly, sperando che la figlia riprendesse conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olly incontra Aurora, la 19enne uscita dal coma grazie alle sue canzoni: “Mio salvatore”

