Oggi al centro fabbri La Curva Ovest festeggia l’under 16

Oggi al Centro Fabbri, la Curva Ovest si riunisce per festeggiare con orgoglio l’eccezionale trionfo delle Under 16 della Spal. Dopo i prestigiosi scudetti delle categorie giovanili, un’altra pagina di gloria si scrive nel settore giovanile biancazzurro. Per celebrare questa vittoria straordinaria, una giornata di festa e passione che resterà impressa nella memoria di tifosi e giovani campioni.

Il gruppo Curva Ovest si prepara a celebrare anche le vittorie conquistate dalle selezioni del settore giovanile biancazzurro. Era accaduto con gli strepitosi scudetti Under 18 delle squadre di Massimo Pedriali, e la storia si è ripetuta col titolo italiano Under 16 di serie C del gruppo di Eros Schiavon, un personaggio che per i tifosi della Spal e in particolare per gli ultras non sarà mai come tutti gli altri. Per celebrare questa vittoria così prestigiosa in un momento particolarmente delicato della storia biancazzurra, il gruppo Curva Ovest Ferrara invita tutti i tifosi ad abbracciare i campioni d'Italia della Spal Under 16 oggi alle 17 al centro sportivo Fabbri.

