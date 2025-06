Oggi 22 giugno è la solennità del Corpus Domini | la Chiesa adora il mistero reale dell’Eucaristia

Oggi, 22 giugno 232, la Chiesa italiana si unisce in una celebrazione solenne e ricca di devozione: il Corpus Domini. Questa festa, che cade il giovedì dopo la Santissima Trinità , ci invita a riflettere e adorare il mistero reale dell’Eucaristia, il cuore pulsante della nostra fede. Un’occasione speciale per rinnovare il nostro amore e rispetto verso il Sacramento più sacro. La Chiesa ci invita a vivere questa giornata con spirito di fede e gratitudine.

La Chiesa italiana oggi celebra la solennità del Corpus Domini: un giorno in particolare per adorare in modo specifico la reale presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento. La solennità del Corpus Domini è una festa mobile che ha luogo in molti Paesi del mondo il giovedì che segue la festa della Santissima Trinità . La Chiesa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it