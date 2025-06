Odissea di famiglia | Ho riabbracciato mia moglie e mio figlio

Una vera odissea di famiglia, un viaggio tra speranze e paure che si conclude con il tanto desiderato abbraccio. Salvatore Politi, ginecologo di Parma, ha affrontato l’incubo dell’assenza, della distanza e delle tensioni geopolitiche per riabbracciare la moglie e il piccolo Italo. La sua storia ci ricorda come, anche nelle situazioni più drammatiche, l’amore e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Questa è la fine di un incubo, ma il viaggio verso la ricostruzione continua.

Benedetto Oggi Salvatore Politi, ginecologo 42enne di origine siciliana residente a Parma, ha un volo di ritorno da Baku con la sua compagna e il piccolo Italo (nome di fantasia). È la fine di un incubo. La donna, di origine iraniana, era volata nella sua terra natale per far conoscere al piccolo i suoi nonni materni. Poi tutto è precipitato: l’escalation tra Israele e Iran ha fatto perdere a Salvatore le tracce della sua famiglia. Un lungo silenzio di tre giorni, poi la via di fuga verso Baku predisposta dalle autorità italiane. Adesso che la famiglia è al sicuro, abbiamo raggiunto telefonicamente Salvatore in Azerbaigian. 🔗 Leggi su Quotidiano.net