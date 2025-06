occhi sul petrolio dopo attacco usa atteso rialzo 3 5 dollari

Gli occhi degli investitori sono puntati sul petrolio dopo gli attacchi statunitensi alle basi nucleari iraniane. Le contrattazioni asiatiche si apriranno questa sera, con molti analisti che prevedono un possibile aumento di 3-5 dollari al barile. Se l'Iran decidesse di reagire interrompendo l’approvvigionamento, il mercato potrebbe assistere a un’impennata ancora più significativa. Jorge Leon, responsabile, mette in guardia sulle conseguenze di questa escalation…

Occhi puntati sul prezzo del petrolio dopo gli attacchi Usa alle basi nucleari iraniane. Le contrattazioni riprenderanno questa sera sui mercati asiatici e secondo alcuni analisti, è probabile che i contratti sul greggio registrino un balzo di 3-5 dollari al barile. I rialzi potrebbero trasformarsi in una vera e propria impennata se l'Iran dovesse decidere di reagire e interrompere l'approvvigionamento di petrolio. Jorge Leon, responsabile dell'analisi geopolitica di Rystad ed ex funzionario dell'Opec citato da Reuters, prevede "un balzo del prezzo del petrolio. Anche in assenza di una ritorsione immediata, è probabile che i mercati prezzino un premio di rischio geopolitico più elevato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net