Occhi d’estate | tutti i rischi spesso sottovalutati di sole cloro e sabbia

L’estate è il momento di divertirsi, ma anche di prestare attenzione alla salute dei nostri occhi. Sole, cloro, sabbia e aria condizionata, spesso sottovalutati, possono causare danni anche seri se non si adottano le giuste precauzioni. Per scoprire come proteggere al meglio la vista durante questa stagione, abbiamo intervistato il dottor Gaspare Monaco, responsabile dell’Unità di Oculistica dell’IRCCS Policlinico San Donato. Ecco cosa bisogna sapere per vivere un’estate in totale sicurezza.

L’estate è sinonimo di vacanze, mare, piscine e viaggi, ma i nostri occhi possono essere messi a dura prova da questi piacevoli momenti di svago e relax. Sole, cloro, sabbia e aria condizionata sono spesso sottovalutati, quando si parla di salute oculare. Abbiamo chiesto al dottor Gaspare Monaco, Responsabile dell’Unità di Oculisitica dell’IRCCS Policlinico San Donato, di guidarci attraverso i rischi più comuni e le buone pratiche per proteggere la vista durante la stagione estiva. Un vademecum utile non solo per chi ha già problemi agli occhi, ma per chiunque voglia godersi l’estate senza brutte sorprese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Occhi d’estate: tutti i rischi (spesso sottovalutati) di sole, cloro e sabbia

In questa notizia si parla di: occhi - estate - rischi - spesso

“Attenzione alle infradito, a fine estate si rende spesso necessaria una visita dal podologo. E ci sono anche rischi di infiammazioni e infezioni”. Il monito degli esperti - Se vuoi evitare fastidi e problemi di salute ai piedi, è meglio non abusarne: le infradito vanno indossate solo per brevi tratti, ma solo se preferisci mantenere piedi sani e felici durante l’estate.

? L’estate è il momento in cui la pelle viene maggiormente esposta ai raggi solari, una fonte naturale di benessere ma anche di possibili rischi. Presso i nostri Centri Spondilos, il servizio di dermatologia è pensato per prendersi cura della salute della pelle in Vai su Facebook

Occhi d’estate: tutti i rischi (spesso sottovalutati) di sole, cloro e sabbia; In estate più rischi di infezione agli occhi da parassita. Il primo farmaco salva-vista non è accessibile in …; Arriva il caldo: i consigli per proteggere gli occhi.

Occhi d’estate: tutti i rischi (spesso sottovalutati) di sole, cloro e sabbia - Durante l’estate i nostri occhi sono esposti a diversi fattori di rischio: radiazioni solari, cloro in piscina, sabbia e persino l’aria secca degli aerei. Da panorama.it

Ozono, primi allarmi dell’estate. Gli eccessi misurati anche dallo spazio - I satelliti di Copernicus hanno notato un accumulo anomalo già da alcune settimane: “Il problema si è presentato in anticipo ... repubblica.it scrive