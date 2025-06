Obiettivo di Carboni tardivi termina la notte di frustrazione per Nerazzurri

Una notte di emozioni e colpi di scena: Valentin Carboni agguanta il successo all’ultimo istante, regalando all’Inter la vetta nel Gruppo E ai Mondiali del Club. Dopo un pomeriggio di frustrazione, i nerazzurri trovano la forza di risalire e lasciare il segno, dimostrando che nel calcio nulla è scritto fino al fischio finale. La magia di Carboni si trasforma in un trionfo memorabile, che resterà nella storia.

2025-06-21 23:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Valentin Carboni ha segnato un vincitore dell’ultimo gap per rompere Urawa Reds Hearts e spostarsi Inter in cima al Gruppo E ai Mondiali del Club. Sembrava essere un pomeriggio di frustrazione per la squadra di Serie A, che ha lavorato dopo essere rimasto indietro all’apertura del primo tempo di Ryoma Watanabe a Seattle. Ma Lautaro Martinez ha segnato uno spettacolare equalizzatore con 12 minuti dalla fine e Carboni ha sfrecciato in profondità nel tempo di arresto ha risolto un incontro di bassa qualità ed eliminato il lato giapponese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

