NYT | Israele spiana la strada ai B-2 USA

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, con gli attacchi israeliani nell’Iran sudoccidentale che potrebbero aprire la strada a un'operazione strategica degli Stati Uniti. Secondo il NYT, questa regione rappresenta un “corridor ottimale” per i bombardieri B2, offrendo nuove possibilità di intervento. Ma cosa significa questa manovra per lo scenario internazionale? La risposta potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri geopolitici in Medio Oriente...

1.52 Gli attacchi israeliani nell'Iran sudoccidentale potrebbero servire ad aprire un corridoio aereo per i bombardieri Usa B2. Lo rivela al NYT,Ray Takeyh del Council on Foreign Relations, che definisce quella zona "il corridoio ottimale". Tuttavia, gli USA potrebbero colpire anche da altre direzioni. Secondo Ali Vaez dell'International Crisis Group, Israele starebbe cercando di convincere Trump che un'entrata in guerra avrebbe "un costo minimo", avendo già compiuto gran parte del lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, Israele ordina l'evacuazione a Khan Younis: residenti in strada - Israele ha ordinato l'evacuazione di Khan Younis, seconda città di Gaza, portando residenti in strada.

