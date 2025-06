Nyt per fonti Israele Usa potrebbero attaccare a giorni

Il panorama geopolitico si fa sempre più teso, con notizie provenienti dal New York Times che suggeriscono possibili azioni imminenti tra Israele, Usa e Iran. Mentre l'amministrazione Trump non ha ancora confermato un intervento militare, fonti israeliane indicano che Washington potrebbe entrare in guerra a breve. La situazione rimane delicata: le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni potrebbero cambiare gli equilibri della regione e del mondo intero.

L'amministrazione Trump non ha comunicato all' esercito israeliano se gli Stati Uniti intendono entrare in guerra contro l' Iran: lo riferisce il New York Times citando due funzionari della difesa israeliani. Tuttavia, le due fonti, parlando a condizione di anonimato per discutere di questioni di sicurezza, hanno affermato di ritenere probabile che Washington entri in guerra e che si stia già preparando a farlo. Sulla base di conversazioni israeliane con le loro controparti americane negli ultimi due giorni, i funzionari hanno affermato che un attacco statunitense contro l'Iran potrebbe aver luogo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nyt, per fonti Israele Usa potrebbero attaccare a giorni

