NYT | imminente intervento Usa in Iran

Gli Stati Uniti si preparano a un possibile intervento in Iran, con un attacco previsto entro pochi giorni. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali con Israele, fonti vicine alla difesa israeliana indicano che il coinvolgimento americano diventa sempre più probabile. La tensione cresce mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi, interrogandosi sulle ripercussioni di una decisione così delicata e strategica. La situazione resta incerta, ma l’orizzonte geopolitico si fa sempre più complesso.

1.15 Gli Usa non avrebbero ancora comunicato formalmente a Israele l'intenzione di entrare in guerra contro l'Iran, ma secondo il New York Times, l'ipotesi di un coinvolgimento diretto appare sempre più concreta. Lo riferiscono due funzionari anonimi della difesa israeliana.Sulla base di recenti colloqui tra le due amministrazioni, le fonti ritengono "probabile" un attacco americano entro pochi giorni Secondo quanto emerso, Washington si starebbe già preparando a un'azione militare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

