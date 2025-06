nuovo consiglio per la pro loco pancani confermata alla guida

Con entusiasmo rinnovato, la Pro Loco di Signa si prepara a vivere un nuovo capitolo sotto la guida di Letizia Pancani, confermata presidente con il sostegno unanime del consiglio direttivo. Un team di volontari motivati e appassionati si propone di valorizzare e promuovere le bellezze del territorio, rafforzando il senso di comunitĂ . Queste le altre cariche:...

Nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di Signa, con Letizia Pancani confermata alla presidenza. Nei giorni scorsi, al termine dell'assemblea ordinaria, sono stati eletti: Simone Nocchi, Graziano Bertieri, Vito Gentile, Letizia Pancani, Elena Frandi, Elisa Picariello, Carlo Pezzetti, Andrea Rossi e Daniele Massei. Per scelta unanime del nuovo consiglio, Letizia Pancani è stata confermata alla guida della Pro Loco. Queste le altre cariche: alla vicepresidenza Carlo Pezzetti, Vito Gentile segretario ed Elisa Picariello nuova tesoriera. "Mi sento di ringraziare tutti i soci che si sono recati alle urne, in totale 68, di cui 48 in presenza e 20 per delega – ha detto Pancani - e poi tutto il consiglio che ha sostenuto la mia rielezione.