nuovo colpo della banda dei bancomat

Nuovo allarme nella tranquilla San Marino: la banda dei bancomat colpisce ancora, seminando paura tra i cittadini. Dopo due tentativi nella notte di venerdì a Borgo Maggiore, solo uno è andato a buon fine, lasciando dietro di sé danni e interrogativi. La minaccia delle rapine armate si fa sempre più concreta, mettendo a rischio sicurezza e serenità . È il momento di rafforzare le misure di protezione per garantire la tranquillità di tutti.

I ladri continuano a prendere di mira le banche di San Marino. Due i colpi nella notte di venerdì. Entrambi a Borgo Maggiore e solo uno riuscito. Sono circa le 3 del mattino quando i malviventi tentano di far saltare il bancomat della filiale della Banca sammarinese di investimento sulla Superstrada. Tentativo andato a vuoto, ma che non ha scoraggiato i ladri che, poco dopo, sono circa le 5 del mattino, usano la stessa tecnica per assaltare lo sportello per il prelievo automatico della Banca agricola commerciale che si trova nel centro di Borgo. Una forte esplosione e i malviventi che riescono a scappare con il contenitore del denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it