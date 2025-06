Nuovo attacco iraniano contro Israele il video tra le macerie di Ness Ziona | 16 feriti

Un nuovo attacco iraniano scuote Israele, lasciando dietro di sé scene di distruzione e dolore. Tra le macerie di Ness Ziona, i primi soccorritori si adoperano per salvare le vite dei feriti, mentre il confronto tra Teheran e Tel Aviv si intensifica. In un clima di tensione crescente, l’area si trova ancora una volta al centro di una spirale di conflitti che minacciano la stabilità regionale. La situazione rimane critica, e l’intera regione è in allarme.

Nel video i primi soccorritori operano nella cittadina di Ness Ziona, nel centro di Israele, colpita dai missili iraniani. Almeno 16 persone sono rimaste ferite. Dopo il bombardamento statunitense dei siti nucleari dell’Iran, Teheran ha lanciato due ondate di missili contro Tel Aviv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attacco iraniano contro Israele, il video tra le macerie di Ness Ziona: 16 feriti

