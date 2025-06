Nuove opportunità per chi cerca un lavoro

Se sei in cerca di nuove opportunità o vuoi far crescere la tua impresa, a Tolentino arriva uno sportello lavoro pensato proprio per te! Frutto della collaborazione tra Confartigianato Imprese e Openjobmetis, offre soluzioni concrete alle sfide del mercato del lavoro. Aperto due volte a settimana, sarà un punto di riferimento per cittadini e imprese. Lo sportello sarà attivo negli...

Un nuovo sportello lavoro è in funzione a Tolentino. Lo hanno aperto Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo e l’agenzia Openjobmetis. L’obiettivo: dare soluzioni agli imprenditori circa le difficoltà di reperimento del personale e offrire un servizio a chi è alla ricerca di un’occupazione. Lo sportello sarà aperto lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e accoglierà sia le imprese sia i cittadini. Inaugurato l’altro ieri, sarà attivato negli uffici Confartigianato di contrada Cisterna-via Ficili. "In un contesto economico ancora incerto – dicono il vicepresidente vicario territoriale di Confartigianato Andrea Rilli e Paolo Zengarini, responsabile servizio sviluppo e categorie –, la difficoltà di reperire manodopera qualificata rappresenta una delle principali sfide per le nostre imprese, in particolare nelle aree interne del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuove opportunità per chi cerca un lavoro"

