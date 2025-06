Nuova vita per la storica casa del calcio a Monza | il Sada torna a splendere

Una storia di rinascita e passione si intreccia nel cuore di Monza, dove lo stadio Sada, simbolo di generazioni di sportivi, torna a brillare con un restyling all’avanguardia. Dopo anni di decadenza, la sua riqualificazione rappresenta un traguardo importante per la comunità locale e per il calcio femminile e maschile. Il nuovo Sada non è solo uno stadio, ma un baluardo di tradizione e futuro, pronto ad accogliere nuove sfide e emozioni.

Monza, 22 giugno 2025 – Dopo decenni in fase di decadenza, è t ornato a splendere lo stadio Sada di Monza. Alla cerimonia di riconsegna dell’impianto, completamente rinnovato, hanno partecipato, il sindaco Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport Viviana Guidetti e i rappresentanti della Juvenilia Fiammamonza, società oggi custode della tradizione sportiva tra calcio femminile e maschile. Lo stadio Sada, costruito nel 1945 e intitolat o dal 1965 a Gino Alfonso Sada – imprenditore illuminato e padre del presidente Claudio Sada – ha rappresentato per decenni il tempio del calcio monzese. Fu proprio lì che l’Ac Monza, prima di approdare allo stadio Brianteo, disputò stagioni memorabili in Serie B. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova vita per la storica casa del calcio a Monza: il Sada torna a splendere

