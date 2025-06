Nuova tragedia nei boschi Anziana cade e muore Inutili i soccorsi dei sanitari

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in tragedia nel cuore dei boschi di Gerola Alta. Virginia Maria Manno, 74 anni di Limbiate, ha perso la vita improvvisamente durante una semplice escursione con il marito. La causa non è stata un inciampo, ma un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Una storia che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni critiche.

Sarebbe stato un malore improvviso e non un piede in fallo su un terreno insidioso a causare la morte di Virginia Maria Manno, la donna di 74 anni di Limbiate (Monza Brianza) che ieri nel primo pomeriggio durante una passeggiata in compagnia del marito è rimasta vittima di un volo fatale in territorio comunale di Gerola Alta, non distante dalla provinciale 7. Un giretto come tanti, per la coppia che, ormai libera da impegni lavorativi, trascorreva lunghi periodi nella propria seconda casa a Pedesina, meta prediletta soprattutto in questi giorni di gran caldo. I soccorsi si sono portati sul posto con l’eliambulanza poco prima delle 15 insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Morbegno, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova tragedia nei boschi . Anziana cade e muore. Inutili i soccorsi dei sanitari

