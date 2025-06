Nuova batteria Chiodo sarà centro culturale e ostello per visitatori

anni in cui la struttura è stata dimenticata e trascurata, ora si trasforma in un centro culturale e ostello di fascino, pronto ad accogliere visitatori da tutto il mondo. La nuova Batteria Chiodo, simbolo di rinascita e patrimonio storico, rappresenta un punto di riferimento per il turismo e la cultura locale, promettendo un futuro ricco di eventi, storie e avventure. Un capitale di memoria e innovazione che splende ancora di più.

Ameglia, 22 giugno 2025 – Lunga vita alla Batteria Domenico Chiodo! È l’augurio che si è alzato con entusiasmo venerdì sera dallo storico complesso monumentale militare nel Parco di Montemarcello-Magra-Vara in occasione della sua inaugurazione. Un momento atteso e molto partecipato, dopo due anni di imponenti lavori di recupero e ripristino, preceduti da un periodo altrettanto lungo di abbandono e degrado. «Anni in cui la struttura è stata saccheggiata - ha ricordato il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo - e privata di pannelli solari, grondaie di rame e tutto ciò che si poteva portare via, creando anche problemi di infiltrazioni e danni alle strutture». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova batteria Chiodo, sarà centro culturale e ostello per visitatori

