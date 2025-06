Nuova attività a Terni | Rapporto diretto con produttori ed aziende del territorio Dalla terra nasce ciò che serve per nutrirci

scopri delle eccellenze locali, rafforzare il legame tra produttori e consumatori e offrire un’esperienza autentica e sostenibile. Con questa nuova avventura, Federica Battaglini mira a valorizzare i sapori del territorio, creando un punto di riferimento per chi cerca qualità e genuinità. Un’opportunità unica per riscoprire i tesori nascosti di Terni e vivere una nuova dimensione del mangiare bene.

Una nuova esperienza professionale per Federica Battaglini. La titolare di Coclea ha infatti deciso di salutare Collescipoli per iniziare un percorso imprenditoriale a Terni, a pochi passi dal centro storico. Ha mantenuto il nome del locale e le caratteristiche con l'ambizione di: "Allargare la.

