nuoto thomas ceccon vittorioso nei 100 dorso a merano tris di lisa angiolini

100 dorso, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Il Meeting di Merano si è confermato un autentico banco di prova per i nostri atleti, pronti a conquistare il podio mondiale a Singapore. Con prestazioni così sorprendenti, il futuro del nuoto italiano si illumina di speranza e passione. Non resta che seguire da vicino le prossime imprese dei nostri campioni!

Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio. Lisa Angiolini ha concluso la tre-giorni in questione con tre successi, completando il tris nella rana. Dopo essersi imposta nei 50 e nei 100, la toscana è stata la migliore nei 200 quest’oggi con il crono d i 2:29.31 a precedere Gaia Neidiger (2:31.48) e Vanessa Gurieri (2:37.73). Nei 100 dorso uomini grandi attese per il campione olimpico della distanza, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it