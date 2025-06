Nuoto Catania | Giorgio La Rosa torna in rossazzurro per la prossima stagione

Un emozionante ritorno che riaccende le speranze di vittoria e passione per i tifosi rossazzurri. Giorgio La Rosa, simbolo di dedizione e talento, torna a vestire la maglia della Nuoto Catania, portando tutta la sua esperienza e grinta nella prossima stagione 2025/2026. La sua presenza promette di rafforzare il team e di alimentare l’entusiasmo di una comunità che sogna grandi traguardi.

La Nuoto Catania ha annunciato ufficialmente il ritorno del pallanuotista Giorgio La Rosa, che vestirà nuovamente i colori rossazzurri nella stagione 20252026. L'atleta catanese, classe 1993, torna nella squadra in cui è cresciuto dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, tra cui le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nuoto Catania: Giorgio La Rosa torna in rossazzurro per la prossima stagione

