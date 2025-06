Nunzio Cardarelli nuovo segretario Pd.

Con entusiasmo e senso di rinnovamento, i membri del circolo Pd di Savignano hanno scelto all’unanimità Nunzio Cardarelli come nuovo segretario. Questa decisione segna un momento importante per il partito locale, puntando a un futuro di impegno e crescita condivisa. La passione e la dedizione di Cardarelli rappresentano una ventata di aria fresca, pronta a guidare il circolo verso nuovi traguardi.

La recente assemblea congressuale del circolo Pd di Savignano ha visto le votazioni per il rinnovo della segreteria del Pd regionale con la conferma di Luigi Tosiani e quella del segretario della federazione cesenate con l’elezione dell’attuale sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli sullo sfidante Alessandro Pilotti. Per quanto riguarda l’elezione del nuovo segretario del circolo di Savignano i 41 iscritti presenti hanno votato all’unanimità il candidato unitario Nunzio Cardarelli che succede al segretario uscente Alberto Amadori che ha svolto 2 mandati. Il neo segretario Nunzio Cardarelli, ingegnere 62enne, facente parte da anni della segreteria savignanese, ha dato la disponibilità alla svolgimento di questo nuovo incarico ricevendo le congratulazioni e l’augurio di tutti i presenti che hanno anche ringraziato i precedenti segretari ed in particolare il segretario di federazione uscente Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano, per il buon lavoro svolto in questi 4 anni, che ha detto: "Ringrazio Alberto, è stato capace di dialogare e di rappresentare tutto il partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it