Nunez e Chiesa asse caldissimo con il Liverpool | il Napoli ha deciso la prossima mossa

Un doppio colpo super di mercato con i Reds: la dirigenza partenopea prepara la prossima mossa per riuscire a chiudere un affare da sogno Prosegue la super trattativa del Napoli per arrivare a Darwin Nunez e a Federico Chiesa. L’asse con il Liverpool è caldissimo, dato che il centravanti uruguaiano è il primissimo obiettivo nella lista dei partenopei, mentre l’esterno italiano può diventare una golosissima occasione di mercato. Entrambi i profili piacciono da tempo alla dirigenza azzurra. Antonio Conte, con Giovanni Manna, sta lavorando affinché il Napoli si rinforzi a dovere in vista della prossima stagione, il tutto con la supervisione del presidente De Laurentiis e del resto della dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it