Nunez apre al Napoli | la bomba di Fabrizio Romano fissato l' incontro

Il mercato del Napoli si infiamma: Darwin Nunez, protagonista di discussioni e smentite, potrebbe presto vestire il bianco azzurro. Dopo aver aperto al trasferimento e con segnali sempre più positivi dall'Inghilterra, l'attenzione è tutta sul prossimo passo. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha confermato in esclusiva: "La prossima settimana è previsto un incontro tra il team di Darwin Nunez, Napoli e il Liverpool per definire le...". Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Il Napoli non molla Darwin Nunez. Manna lavora per regalare al tecnico salentino il partner ideale del belga. L'uruguaiano del Liverpool ha aperto al trasferimento, e ora i segnali che arrivano dall'Inghilterra sono più che incoraggianti. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato quello che in molti speravano: "La prossima settimana è previsto un incontro tra il team di Darwin Nunez, Napoli e il Liverpool per definire le condizioni dell'accordo. L'attaccante uruguaiano è aperto all'idea di unirsi al Napoli". Nunez apre al Napoli, possibile incontro la prossima settimana Un investimento da 100 milioni che non ha reso.

