Nozze d’oro per Egista e Walther Battistini

Oggi celebriamo un traguardo straordinario: le nozze d’oro di Walther Battistini ed Egista Berardi, una storia d’amore iniziata il 22 giugno 1975 nella parrocchia di San Giorgio. Un quarto di secolo e mezzo di affetto, rispetto e dedizione che rappresentano un esempio luminoso per tutti noi. Le figlie Jessica e Chiara, insieme alle nipotine, fanno i più affettuosi auguri, ricordando che il loro percorso è un vero e proprio modello di vita condivisa.

Oggi festeggiano le nozze d’oro Walther Battistini e Egista Berardi Cesena, sposatisi il 22 giugno del 1975 nella parrocchia di San Giorgio. Le figlie Jessica e Chiara, insieme alle nipotine, fanno i più affettuosi auguri ai coniugi Battistini: "La festa di questa giornata è parte di un più lungo cammino di gioia, il vostro matrimonio. L’amore e il rispetto, la pazienza e la generosità tra voi e verso gli altri sono esempio e sostegno per chi vi circonda. Tanti auguri per le vostre nozze d’oro e per i nuovi traguardi che raggiungerete insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nozze d’oro per Egista e Walther Battistini

