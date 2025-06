Novità 2025 per docenti e ATA | aumenti sconti su trasporti e prestiti agevolati

Nel 2025, docenti e personale ATA si preparano a un anno ricco di novità: oltre agli aumenti salariali grazie al rinnovo contrattuale, arrivano importanti agevolazioni economiche. Sconti su trasporti, beni di prima necessità e condizioni favorevoli per prestiti, come la Cessione del quinto in convenzione NoiPA, renderanno più semplice affrontare le sfide quotidiane. Scopriamo insieme tutte le opportunità che ti aspettano!

Nel 2025, oltre agli aumenti in busta paga legati al rinnovo contrattuale, il personale ATA potrà beneficiare di importanti agevolazioni economiche, sconti su trasporti, beni di prima necessità e facilitazioni per l’accesso al credito. Tra le opportunità, spiccano le condizioni vantaggiose per la Cessione del quinto in convenzione NoiPA. Sconti su trasporti e beni di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sconti - trasporti - aumenti - novità

Agevolazioni per il personale scolastico: sconti su trasporti, viaggi e prodotti locali - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un programma di agevolazioni per il personale scolastico, comprendente docenti, educatori, dirigenti e personale ATA.

Pagamento Assegno Unico a maggio 2025, date accredito Inps: aumenti e ultime novità - A maggio 2025, l'assegno unico verrà accreditato a partire dal 20 per alcune famiglie, mentre a fine mese per chi ha variazioni o prime ricezioni.

Vogliamo 280€ di aumenti al mese in busta paga. Venerdì 20 giugno sciopero dei metalmeccanici. Tutti i lavoratori metalmeccanici, di tutte le imprese, con o senza sindacato all'interno, sono chiamati non solo a scioperare tutto il giorno, ma a scendere in piaz Vai su Facebook

Scuola, in arrivo nuove tutele e aumenti: assicurazioni, sconti e più soldi in busta paga per docenti e ATA; Rinnovo CCNL Logistica trasporti 2024: novità e tabelle aumenti; Nuove Tariffe nel bacino di Bologna.