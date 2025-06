Novara Semina Futuro 2025 | il Lions Club Novara Ticino premia due studenti dell' Omar

Novara Semina Futuro 2025, giunto alla seconda edizione, celebra l’ingegno e l’innovazione dei giovani talenti. Il Lions Club Novara Ticino premia due studenti dell’Omar che si sono distinti per capacità di progettare soluzioni innovative in ambito tecnico, scientifico, medico, economico e sociale. Un riconoscimento che offre loro una vetrina importante per coltivare idee che plasmeranno il domani. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa edizione e il loro straordinario potenziale.

È giunto alla seconda edizione il riconoscimento"Novara Semina Futuro", istituito dal Lions Club Novara Ticino con l'obiettivo di premiare la capacità di inventare, organizzare e realizzare progetti innovativi in campo tecnico, scientifico, medico, economico o sociale. Il premio è rivolto a.

