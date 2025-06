Notturna di San Giovanni festa di corsa per duemila podisti

Firenze accende i motori per l’85ª Notturna di San Giovanni, la corsa più amata e antica d’Italia, che ogni anno trasforma il cuore della città in un grande palcoscenico di passione e spirito sportivo. Con duemila podisti pronti a sfidarsi sotto le stelle, questa festa di corsa non è solo una competizione, ma un vero e proprio rito che celebra la tradizione e l’amore per il running. E quest’anno, la storia continua...

Firenze, 22 giugno 2025 – Firenze s’infiamma e saluta l’estate con un grande classico del running italiano. E’ andata in scena l’85esima Cetilar Run Notturna di San Giovanni, seconda manifestazione podistica più antica d’Italia, organizzata ancora una volta da Maratona di Firenze con il Patrocinio del Comune di Firenze. Qui LA CLASSIFICA Un evento nato nel 1938 per celebrare il Santo Patrono di Firenze e inserita, con la Società di San Giovanni Battista, nel calendario delle manifestazioni ufficiali dei festeggiamenti. Come sempre accade tutto nel cuore di Firenze, nella centralissima piazza San Giovanni, di fronte al Duomo e al Campanile di Giotto e un percorso di 9,9 km che scorre tra i più bei monumenti del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notturna di San Giovanni, festa di corsa per duemila podisti

In questa notizia si parla di: notturna - giovanni - festa - corsa

Notturna di San Giovanni a Cesena: una tradizione di corsa lunga 51 anni - La Notturna di San Giovanni a Cesena celebra 51 anni di passione per la corsa, incarnando una tradizione che unisce la bellezza paesaggistica delle colline alla vivacità della comunità locale.

Ramazzano in festa per i tre santi, dalle celebrazioni religiose alla corsa dei "barroccini" - Ramazzano si prepara a festeggiare i suoi tre santi con un evento che unisce tradizione e comunità. Da quasi sessant'anni, la parrocchia di san Tommaso apostolo celebra san Antonio abate e san Bernardino da Siena, con riti religiosi e la vivace corsa dei barroccini, un momento che coinvolge tutti, rafforzando legami e condivisioni.

Oggi e domani a Cesenatico arriva lo spettacolo della Spartan Race con anche la corsa kids e quella in notturna. All'attivo ci saranno 6000 persone coinvolte al giorno sul campo di gara. Una grande festa! Vai su Facebook

Notturna di San Giovanni, festa di corsa per duemila podisti; 85esima Notturna di San Giovanni, verso i duemila partecipanti. Onda color salmone; Notturna di San Giovanni: oltre duemila partecipanti a Cesena.

Notturna di San Giovanni, festa di corsa per duemila podisti - Firenze, 22 giugno 2025 – Firenze s’infiamma e saluta l’estate con un grande classico del running italiano. Lo riporta lanazione.it

85^ Cetilar Notturna di San Giovanni, sabato sera 21 giugno Firenze va di corsa - FIRENZE – E’ stata presentata presso la Sala Macconi di Palazzo Vecchio di Firenze la 85^ Cetilar Run Notturna di San Giovanni, seconda manifestazione podistica più antica d’Italia. corrieredellosport.it scrive