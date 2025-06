Notti tropicali allarme salute | il caldo notturno può essere letale per chi soffre di asma e malattie respiratorie

Le notti tropicali di caldo intenso rappresentano un pericolo reale, soprattutto per chi soffre di asma e malattie respiratorie. L’ondata di calore non si ferma al tramonto: temperature sopra i 25°C possono mettere a rischio la vita, disturbando il riposo e aggravando condizioni già delicate. È fondamentale essere consapevoli di questi rischi e adottare misure preventive. La prevenzione può fare la differenza tra una notte tranquilla e un'emergenza respiratoria.

Non solo di giorno. Gli effetti negativi sulla salute delle ondate di calore si protraggono anche di notte e, anche se l’asticella del termometro non raggiunge i picchi diurni, possono essere altrettanto gravii. Bastano infatti temperature notturne sopra i 25 gradi perché, soprattutto le persone con problemi polmonari, vadano in sofferenza con conseguenze potenzialmente fatali. È il messaggio che arriva dal “Meeting Respiratory Diseases in 2025”, tenutosi a Bari e co-organizzato dalla Fondazione Menarini, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università di Foggia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: essere - salute - notti - tropicali

La salute spirituale: una dimensione biologica e universale dell’essere umano - La salute spirituale rappresenta una dimensione biologica e universale dell'essere umano, intrecciando corpo e spirito.

Il numero di notti tropicali, quando temperature e umidità non scendono e rimangono sopra ai 20 gradi, continua a crescere in gran parte d’Italia e anche a Genova dove l’anno scorso sono state più di trenta Vai su Facebook

Meteo notte, dormire con 28°C: il caldo LETALE senza farsi notare; Isole di calore e notti tropicali: la nuova sfida del meteo urbano; La città con più notti tropicali in Italia. Qui dormire d'estate è quasi impossibile.

Notti tropicali, l’INCUBO METEO sta arrivando: il caldo che non se ne va mai - Sempre più spesso, in numerose città italiane, le temperature restano elevate anche durante la notte, rendendo il riposo difficile ... Come scrive msn.com

Notti tropicali in Italia, cosa sono e perché l’aumento è un serio problema per la salute (e non solo) - A Roma, ad esempio, su 31 notti del mese di luglio 2024, ci sono state addirittura 27 notti tropicali ... Si legge su fanpage.it