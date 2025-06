Notte rosa un weekend di successi Musica balli e magia sulla spiaggia

Ad accendere l’entusiasmo ci ha pensato un mix travolgente di musica coinvolgente, comicità spumeggiante e spettacolari performance artistiche, trasformando la spiaggia di Porto Garibaldi in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. La Notte Rosa, organizzata per la prima volta da L’Accento, ha lasciato il pubblico con il cuore pieno di gioia, in una serata magica avvolta dalla brezza marina e dalla magia dell’estate.

Una serata indimenticabile in un mix di musica, comicità e spettacolo. Venerdì la Notte rosa di Porto Garibaldi, organizzata per la prima volta da L'Accento, ha conquistato il pubblico. Sulla spiaggia tantissima gente di tutte le età arrivata da ogni parte d'Italia e non solo, ha voluto vivere questa notte di festa e magia tra cappellini e parrucche rigorosamente rosa in una serata baciata dalla brezza. Ad accendere l'entusiasmo ci ha pensato Gianluca Impastato, mattatore della comicità italiana, con uno show travolgente che ha fatto ridere e applaudire senza sosta. "È una bellissima iniziativa e c'è tanta energia – ha dichiarato prima di salire sul palco –.

