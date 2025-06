Notte Rosa che successo Gli Eiffel 65 riempiono la piazza | Il centro ha grande potenziale

nostalgia di un’epoca indimenticabile che a una rinascita del centro storico, dimostrando il grande potenziale di Forlì come cuore pulsante di eventi e musica. Un vero e proprio viaggio nel tempo che ha unito generazioni in un abbraccio collettivo di musica e ricordi.

Venerdì sera, Forlì ha rispolverato il suo lato anni ’90. In piazza Saffi c’erano 5mila persone a cantare ‘I’m blue da ba dee da ba daa’ e ‘Too much of heaven’. Sul palco, gli Eiffel 65 hanno rimesso in circolo l’energia di una generazione cresciuta con il dito sul tasto rec pronta a registrare la canzone preferita alla radio, gli sms da 160 caratteri e le felpe oversized in stile Beverly Hills 90210. Una festa che è sembrata un tributo più alla memoria collettiva che alla nostalgia. I millennial, nati tra gli anni Ottanta e i Novanta, hanno risposto all’appello perché certi ritmi restano dentro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Rosa, che successo. Gli Eiffel 65 riempiono la piazza: "Il centro ha grande potenziale"

In questa notizia si parla di: eiffel - piazza - notte - rosa

La Notte Rosa in centro storico: piazza piena per il concerto degli Eiffel 65 - partecipazione e entusiasmo, trasformando il centro storico in un palcoscenico di musica, allegria e voglia di condividere momenti indimenticabili.

Notte Rosa a Cesano Maderno: in piazza i laboratori chimici per bambini - Venerdì 23 maggio, durante la Notte Rosa a Cesano Maderno, piazza Esedra si trasforma in un mondo di scoperta e divertimento con i laboratori chimici per bambini.

LA NOTTE ROSA IN PIAZZA SAFFI - È conto alla rovescia per il concerto dal vivo degli Eiffel 65, nell’ambito della ventesima edizione della Notte Rosa Vai su Facebook

Notte Rosa: venerdì 20 giugno il concerto degli Eiffel 65 in Piazza Saffi Vai su X

Notte Rosa, che successo. Gli Eiffel 65 riempiono la piazza: Il centro ha grande potenziale; La Notte Rosa in centro storico: piazza piena per il concerto degli Eiffel 65; Gli Eiffel 65 incantano il pubblico nella Notte Rosa 2025 di Forlì.

Notte Rosa, che successo. Gli Eiffel 65 riempiono la piazza: "Il centro ha grande potenziale" - Oltre 5mila spettatori per la band diventata famosa negli anni ’90, eventi diffusi. Secondo msn.com

Strade chiuse per la Notte Rosa a Forlì: divieti e regole per il concerto degli Eiffel 65 - Per l’evento in piazza Saffi il Comune ha previsto diverse disposizioni a tutela della pubblica incolumità e del decoro cittadino: ecco tutte le informazioni ... Segnala msn.com